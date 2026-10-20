خلال منتدى مصر 2026.. وزير الشباب يكشف خطة اكتشاف المواهب وتوسيع فرص الرياضة وتمكين الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً - أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتجه نحو تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي، من خلال توسيع نطاق إتاحة الخدمات، وتعزيز اكتشاف المواهب، وربط البرامج والمبادرات بنتائج ملموسة تنعكس على حياة الشباب، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر 2026، حيث استعرض محاور تطوير الخدمات الرياضية والشبابية وآليات قياس أثرها على المجتمع.



تطوير مشروع الموهبة والبطل الأولمبي



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين المؤسسات الرياضية، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة للاعبين، وتطوير المشروعات القومية لتكون رافدًا أساسيًا للمنتخبات المصرية في الألعاب الفردية والجماعية والبارالمبية.

وأشار إلى أن مشروع الموهبة والبطل الأولمبي يُنفذ حاليًا في 27 محافظة، من خلال 308 مراكز تدريبية متخصصة في اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وصقل قدراتها، مع التركيز على الألعاب الفردية.

وأضاف أن الوزارة تدرس توسيع نطاق المشروع ليشمل اكتشاف ورعاية الأبطال البارالمبيين في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتطويره ليصبح المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والبارالمبي، بما يعزز فرص إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.



شراكة مع المدارس والجامعات لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية



وفي إطار خطط نشر الرياضة بين المواطنين، أكد جوهر نبيل أهمية تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الاستفادة من المنشآت الشبابية والرياضية والمؤسسات التعليمية في إتاحة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.

ولفت إلى أن مصر تمتلك نحو 6400 منشأة شبابية ورياضية، تشمل الأندية وأكثر من 4600 مركز شباب، إلى جانب مراكز التعلم والابتكار والمدن والمنتديات الشبابية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى توظيف هذه الإمكانات بصورة أكثر فاعلية، من خلال تطوير الأنشطة والبرامج بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الجديدة، خاصة جيلي «Z» و«ألفا»، ومواكبة التغيرات المتسارعة في المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.



مبادرات جديدة لتقريب الخدمات من المواطنين



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور مديريات الشباب والرياضة وإدارات الشباب ومراكز الشباب، لتحقيق التكامل بين البرامج المركزية والمبادرات المنفذة على مستوى المحافظات، وضمان وصول الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأضاف أن هناك دراسة لعدد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تقريب الخدمات الرياضية من سكان القرى والمناطق المختلفة، ومعالجة التحديات المرتبطة ببُعد بعض المنشآت عن التجمعات السكنية، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

كما أكد استمرار العمل على إطلاق مبادرات تستهدف تمكين الشباب في مختلف المجالات، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، إلى جانب سد الفجوات بين الإمكانات المتاحة واحتياجات المواطنين في القطاعين الشبابي والرياضي.



قياس الأثر.. معيار تقييم برامج الشباب والرياضة



وشدد جوهر نبيل على أن توجه الوزارة لا يقتصر على زيادة أعداد الأنشطة والبرامج، بل يمتد إلى قياس نتائجها الفعلية ومدى تأثيرها في الشباب والمجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق مردود ملموس للمبادرات الحكومية.

وأكد أن تقييم المشروعات يجب أن يستند إلى قدرتها على تحقيق أهدافها وإحداث تغيير حقيقي، مع مواصلة التنسيق بين مؤسسات الدولة لتوسيع نطاق الاستفادة من الفرص المتاحة.

واختتم وزير الشباب والرياضة بالتأكيد على أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان وصول الفرص إلى الشباب وتمكينهم من الاستفادة منها، وتحويل الإمكانات والبرامج إلى إنجازات ملموسة تسهم في بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية.