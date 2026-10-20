ضبط مطبعة بالقاهرة وبحوزتها (116) ألف مطبوع تجاري دون تفويض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:13 مساءً -

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة بدائرة قسم شرطة النزهة الجديدة بالقاهرة، لاتهامه بطباعة مطبوعات تجارية دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك المطبعة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وبحوزته (116) ألف مطبوع تجاري مختلف دون تفويض من الجهات المختصة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.