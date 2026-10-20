ضبط (13) طنًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - كثفت محافظة الجيزة حملاتها الرقابية على محال بيع وتداول اللحوم والثلاجات، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الأحياء والمراكز والجهات المختصة، على مدار أسبوعين، أسفرت عن ضبط نحو (13) طنًا من اللحوم والمنتجات الحيوانية، شملت دهونًا حيوانية ودوبريهات وهياكل وجلودًا ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمناطق الطالبية وكرداسة وجنوب الجيزة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة بمناطق الهرم والدقي والعجوزة و6 أكتوبر وبولاق الدكرور.

وأكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير (21) محضرًا، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي للمخالفات وضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمواطنين.