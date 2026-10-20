رئيس جامعة الأزهر: "منتدى مصر 2026" منصة للحوار حول بناء الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق أن " منتدى مصر 2026 " يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الوطنى حول قضايا بناء الإنسان المصرى وترسيخ الوعى ومناقشة أولويات التنمية وتأهيل الشباب، وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد، وذلك في ضوء التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان علميا وفكريا وأخلاقيا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

رئيس جامعة الأزهر يؤكد أهمية الاستثمار في بناء الإنسان

وأضاف رئيس جامعة الأزهر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن المؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها جامعة الأزهر، تضطلع بدور محوري في إعداد أجيال قادرة على التفكير الواعي والتعامل مع المتغيرات، من خلال الجمع بين التميز العلمي وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح أن أهمية المنتدى تتمثل في إتاحة مساحة للحوار وتبادل الرؤى بشأن ما تحقق من إنجازات، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهود وأفكار مبتكرة، مؤكدًا ضرورة تكامل أدوار المؤسسات الوطنية والعمل المشترك لتحويل الرؤى المطروحة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.