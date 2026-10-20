انخفاض أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب قليلًا اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، المقرر الأسبوع المقبل.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 4143.91 دولار للأوقية "الأونصة"، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر القادم 0.4 بالمائة إلى 4163.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 57.24 دولار للأوقية وصعد البلاتين واحدًا بالمائة إلى 1646 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1121.14 دولار للأوقية.
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