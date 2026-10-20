موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - كشفت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجري الموافق 2027 ميلادي، حيث من المرتقب أن يكون يبدأ شهر رمضان لعام 1448 هجريا الإثنين 8 فبراير 2027 ويكون عيد الفطر فلكيا لعام 2027 الأربعاء 10 مارس .

التقويم الهجرى

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.