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مدبولى: التعدى على أراضي الزراعة والعشوائيات كان في تزايد لولا المدن الجديدة

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مدبولى: التعدى على أراضي الزراعة والعشوائيات كان في تزايد لولا المدن الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، أن التعدي على الأراضي الزراعية والمناطق العشوائية كان في تزايد، لولا المدن الجديدة.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مشاركته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية في اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، أن البعض كان يتساءل : انتوا بتعملوا مدن جديدة تاني ليه وإحنا عندنا 22 مدينة فاضية ؟ وأجاب رئيس الوزراء قائلا أن مخطط الدولة تنفيذ 39 مدينة جديدة حتى عام 2050، والآن هناك 27 مدينة منهم تم ويتم تنفيذها.

 

وأشار إلى أن القاهرة الجديدة يقطن فيها الآن 3 مليون ويقطن في أكتوبر 2 مليون نسمة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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