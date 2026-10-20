قرار جمهورى بتخصيص مساحة غرب الساحل الشمالى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسى رقم 379 لسنة 2026 بأن تخصص مساحة ٧٦٣٢٤٧,٨٢ فدان تعادل٣٢٠٦٢٧٦٦٢٧ مترًا مربعًا ناحية غرب الساحل الشمالى - محافظة مطروح، طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين صالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

ونصت المادة الثانية على :"عدم جواز إجراء أى تعاقد لاستغلال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة للأراضى المخصصة لها ومنها هذه المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار إلا بموجب نصديق كتابى من السيد رئيس الجمهورية" .