محافظ الجيزة: رفع (283) حالة إشغال بالعمرانية وتطوير الطرق وتكثيف أعمال النظافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في رفع الإشغالات والتعامل مع المنشآت المخالفة، إلى جانب تطوير الطرق وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ حي العمرانية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات إشغالات بشوارع أحمد لطفي ومحمود الذاكي وكفر طهرمس، أسفرت عن رفع (283) حالة إشغال وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية.

كما تم رفع محتويات منشأة بشارع مسجد الرحمة، لإدارتها دون ترخيص وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة العامة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع الطرق، تتواصل أعمال تطوير شارع يوسف وهبي، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي (2026/2027)، بما يسهم في تحسين حالة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.

وفي قطاع النظافة وتحسين البيئة، نُفذت أعمال رفع المخلفات بنفق العشراوة والفكهانية، إلى جانب شوارع الهرم ومدكور والثلاثيني وخاتم المرسلين، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والأنفاق.

ووجّه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجهود الأحياء في مختلف القطاعات، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والمخالفات، ومواصلة أعمال التطوير والنظافة وتحسين البيئة، بما يسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الأعمال ميدانيًا اللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية.