محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري التركي بعد هدفه في بشكتاش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري التركي، بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك بشكتاش، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف خلال الموسم الحالي، وينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة، في ظل المنافسة القوية بين عدد من أبرز المهاجمين على لقب الهداف.

محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري التركي

ونجح محمد صلاح في تعزيز رصيده التهديفي بعدما أضاف هدفًا جديدًا أمام بشكتاش، ليصل إلى 8 أهداف، متقدمًا بفارق هدف واحد عن أقرب منافسيه في جدول ترتيب هدافي الدوري التركي، ويؤكد بدايته القوية مع فريقه طرابزون سبور خلال الموسم الحالي.

وكان النجم المصري قد سجل 7 أهداف في الجولات الماضية، قبل أن ينجح في هز الشباك مجددًا أمام بشكتاش، ليواصل حضوره القوي على المستوى الهجومي، ويمنح فريقه إضافة مهمة في ظل سعيه إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة خلال الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري التركي

1. محمد صلاح – طرابزون سبور: 8 أهداف.

2. جيفت أوربان – أمد سبور: 7 أهداف.

3. فيدات موريكي – فنربخشة: 7 أهداف.

4. إلدر شوموردوف – باشاك شهير: 7 أهداف.

ويشهد سباق الهدافين منافسة قوية، بعدما تقارب رصيد عدد من اللاعبين خلف محمد صلاح، حيث يمتلك ثلاثة لاعبين 7 أهداف لكل منهم، ما يجعل الجولات المقبلة حاسمة في تحديد ملامح المنافسة على صدارة القائمة.

محمد صلاح يبدأ تجربة جديدة مع طرابزون سبور

ويخوض محمد صلاح تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية بقميص طرابزون سبور، بعدما انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي، الذي قضى بين صفوفه 9 مواسم كاملة، شهدت مشاركته في العديد من المنافسات المحلية والقارية.

وجاء انتقال النجم المصري إلى الدوري التركي ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره الكروي، وسط اهتمام جماهيري بظهوره مع فريقه الجديد، الذي يعول على قدراته الهجومية وخبراته الكبيرة من أجل تعزيز قوته في الخط الأمامي ومواصلة المنافسة خلال الموسم الحالي.

ومع وصوله إلى 8 أهداف وانفراده بصدارة ترتيب هدافي الدوري التركي، تتجه الأنظار إلى المباريات المقبلة لمعرفة مدى قدرة محمد صلاح على الحفاظ على موقعه في القمة، ومواصلة التسجيل بقميص طرابزون سبور.

ويمنح الهدف الجديد أمام بشكتاش النجم المصري دفعة إضافية لمواصلة مشواره التهديفي، في وقت تترقب فيه الجماهير استمرار المنافسة بينه وبين أقرب ملاحقيه، خاصة مع تقارب الأرقام بين أصحاب المراكز التالية في جدول الهدافين.