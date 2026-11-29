احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، عقب الاجتماع الاستثنائي للحكومة، الذي ترأسه اليوم بالعاصمة الجديدة، لإعلان إجراءات الحد من حوادث الطرق.

وجاءت القرارات..

تشكيل فريق عمل لدراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وعالية الكثافة يضمن سرعة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ والعرض على مجلس الوزراء خلال شهرين.

دراسة تخصيص حارة لسيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

تشديد العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها مع تشديد الإجراءات بما قد يصل إلى تعليق أو وقف الترخيص، إلى جانب العقوبات القضائية المقررة.

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز التزام سيارات النقل الثقيل بالحارات المرورية المخصصة لها، ووضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل جميع سيارات النقل.

استمرار معالجة النقاط السوداء على الطرق والمحاور المرورية التي تتكرر فيها الحوادث، ووضع حلول عاجلة لمعالجة أسبابها.

استمرار تحسين الإضاءة الليلية على الطرق وبصفة خاصة عند المنحنيات والتقاطعات ومناطق عبور المشاة.

استكمال تركيب الإشارات المرورية الضوئية وتزويد الطرق بالعلامات الإرشادية والتحذيرية العاكسة وإجراء الصيانة الدورية لها.

تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات نقل المواد البترولية خلال فترة زمنية تحددها الجهة المختصة.

استكمال مشروع تنفيذ تطبيق أنظمة النقل الذكية «ITS» على الطرق ذات الأولوية، وربط الرصد الإلكتروني بغرف العمليات لرصد السرعة والمخالفات والسير بين الحارات والتوقف الخطر، وإدارة الحركة المرورية والاستجابة السريعة.

تكثيف الحملات المرورية ولا سيما على المحاور والطرق السريعة.

تعزيز الوجود المروري الثابت والمتحرك والتدخل الفوري عند رصد المخالفات.

إطلاق حملات وبرامج توعوية مستمرة، وتنظيم ندوات متخصصة لرفع الوعي المروري والمجتمعي بمخاطر عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور.

زيادة نقاط تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية وتعزيز آليات التدخل السريع، مع تحديد الاحتياجات الإضافية وفقًا للكثافة المرورية ومعدلات الحوادث.

دراسة التوسع في استخدام وسائل النقل الطبي الجوي، ومنها الطائرات المروحية.