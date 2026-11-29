احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مراسم التوقيع على اتفاقية الشريحة الجديدة من البرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك بحضور الدكتورة رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما شارك عن الجانب الألماني السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، والسيد كريستوف شافر المدير ببنك KFW.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشار إلى أن الشريحة الجديدة من البرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون من أجل التنمية، والبالغة قيمتها 25 مليون يورو، تأتي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأوضح أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة تجسد التعاون الوثيق والمثمر بين البلدين، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة المواطنين في صعيد مصر، من خلال تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأوضح وزير الخارجية أن البرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون من أجل التنمية، يُعد نموذجاً ناجحاً للتمويل التنموي المبتكر؛ إذ لا يقتصر دوره على تخفيف أعباء الديون، بل يمتد إلى تحويلها إلى استثمارات تُسهم في تنفيذ مشروعات تحقق نتائج تنموية ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس حرص البلدين على دعم التنمية المُستدامة، وتعزيز الشراكة الثنائية، وتحقيق المزيد من الازدهار المشترك.

كما شهد الوزير عبد العاطي مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التمويل التنموية الأخرى في مجالات؛ الطاقة المتجددة، والتعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.