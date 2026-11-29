احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - أعلنت النيابة العامة انتهاء إجراءات تسليم جثامين جميع المتوفين في حادث تصادم وحريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إلى ذويهم، بإجمالي 33 متوفيا، بالإضافة إلى جنين إحدى المتوفيات.

وأوضحت النيابة العامة في بيانٍ صادر عنها منذ قليل، أن تسليم الجثامين جاء عقب استكمال الإجراءات اللازمة للتعرف على هويات جميع الضحايا، مؤكدة انتهاء إجراءات التسليم إلى ذويهم.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث للوقوف على جميع ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.