احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه كان هناك متابعة لحظية من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتداعيات حادث حريق الوراق.

وأوضحت: نعمل على توفير القنوات الرسمية للتبرعات التي يتم تقديمها لأسر الضحايا والمصابين وفق قواعد الحوكمة والشفافية".

وأكدت أن 430 مليون جنيه إجمالي مبلغ الدعم والتبرعات المقدمة لضحايا ومصابي حادث الوراق، ونصيب الفرد لحالة الوفاة 7 ملايين و125 ألف جنيه، ولحالة الإصابة 3 ملايين 562 ألف جنيه"، مؤكدة أن تعويضات حالة الوفاة ستساوي تعويضات حالة العجز الكلي حسب توجيهات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.