احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود متابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لحادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرة إلى صدور توجيهات رئاسية بتوفير جميع سبل الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، وتعويض المتضررين جراء الحادث.

دعم نفسي وميداني للمصابين والأسر

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، قدمت الدعم النفسي للأسر، وعملت على إعادة الروابط العائلية، إلى جانب تمركز سيارات للتبرع بالدم للمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتوفير الخدمات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين في موقع الحادث والمستشفيات.

وأشارت إلى مشاركة نحو 137 متطوعًا، مدعومين بـ17 سيارة من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، للعمل على مدار الساعة وتقديم المساندة اللازمة للمتضررين.

رعاية الأطفال ومتابعة الحالات بالمستشفيات

وأضافت مايا مرسي أن الوزارة أجرت زيارة ميدانية لمتابعة المصابين في مستشفى أهل مصر، بعد خروجهم من مستشفيات وزارة الصحة، موضحة وصول طفلين إلى المستشفى، مع تخصيص فرق من السيدات للعمل بنظام الورديات والتواجد مع الأطفال على مدار الساعة، إلى جانب استمرار تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.