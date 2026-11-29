احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سيارة الحادث الأليم فى الوراق كانت مرخصة موديل 2021 والترخيص تم فى أكتوبر 2026، ولدينا منظومة متكاملة لتغطية سيارات الصهريج وحريصون خلال العامين الماضيين على تزويد كل السيارات الصهريجية الخاصة بالقطاع الخاص ضمن منظومة المراقبة وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى من العاصمة الجديدة، أن المنظومة متكاملة للتتبع الجى بى إس، للتبع الرحلة لكل سيارة صهريجية من بداية المستودعات إلى المستفيد النهائى، مؤكدا أن سيارة الحادث كانت متتبعة من الجى بى إس من ضمن هذه المنظومة.