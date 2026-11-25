احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 08:13 مساءً - أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة1981، والتى تستهدف تيسير بيئة عمل الشركات وتقليل زمن الإجراءات، وتوفير قدر أكبر من الوضوح والحماية للمستثمرين.

وتضم الحزمة 48 تعديلًا تمس أكثر من 45 مادة، إلى جانب دليل لقواعد التقييم وضوابط لاتفاقيات الشركاء والمساهمين وقرار بإنشاء سجل لعقود التمويل القابلة للتحويل.

وتتناول التعديلات مسار حياة الشركة كاملًا من تأسيسها وتقييم حصصها العينية، إلى تمويلها بالسندات والتم القابل للتحويل، ثم انعقاد جمعياتها العامة وحماية حقوق شركائها ومساهميها.

كما تفتح الباب أمام تحويل المنشآت الفردية، التي تتجاوز 1.2 مليون منشأة، إلى شركات مع الحفاظ على استمرارية نشاطها وعقودها وتاريخها

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، الإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159.