احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - فرحة كبيرة ارتسمت على وجوه العاملين بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بسفاجا، خلال مراسم تدشين واستلام عدد من الوحدات البحرية الجديدة بترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، التى جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، بما يدعم الصناعة المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

وشملت المراسم بدء تجارب التشغيل للقاطرتين السابعة والثامنة من طراز «عزم»، بقوة شد 90 طنًا لكل منهما، ضمن المرحلة الأولى من مشروع بناء 10 قاطرات، في إطار جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، فضلًا عن تدشين سفينتي صيد أعالي البحار من طراز «رزق».

وتتماثل سفينتا الصيد «رزق 4» و«رزق 5» في المواصفات الفنية، وهما من إنتاج «مصنع مصر»، حيث يبلغ طول السفينة الواحدة 50 مترًا، وعرضها 10.5 متر، وغاطسها 4.2 متر، فيما تصل سرعتها إلى 12 عقدة بحرية، ويجري بناؤهما تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية «RINA».

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مراسم التدشين، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفن الصيد من طراز «رزق» تمثل التكنولوجيا الأولى من نوعها في مصر لبناء وتصنيع سفن صيد أعالي البحار بجودة عالمية، وبإمكانات وتجهيزات غير مسبوقة تتيح لها العمل في المياه الدولية، وأوضح رئيس الهيئة، أن هيئة قناة السويس تستهدف توطين صناعة سفن الصيد وتحديث أسطول الصيد المصري، سواء سفن صيد أعالي البحار أو الصيد الساحلي، وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بالتوازي مع تنفيذ خطة لبناء 50 قاطرة بحرية تستهدف الهيئة التوسع في تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الفريق ربيع إلى أن توطين صناعة سفن الصيد المتطورة يمثل نقلة نوعية في مسيرة صناعة بناء السفن والوحدات البحرية في مصر، وخطوة مهمة نحو الانطلاق إلى الأسواق الخارجية، واكتساب الخبرات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية إقليميًا وعالميًا.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن اعتزام الهيئة مضاعفة الطاقة الإنتاجية للترسانات والشركات التابعة، والعمل على زيادة معدلات الأداء والإنتاج لتصل إلى تدشين وحدتين بحريتين شهريًا، بما يعكس توجه الهيئة نحو التوسع في الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات السوق المصرية، وفتح آفاق أوسع للتصدير.

من جانبه، أشاد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالخطوات التي اتخذتها هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر في مجال توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الجهود تنعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل للشباب بصعيد مصر، وإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على دعم الصناعة الوطنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن معدلات الإنجاز التي تشهدها شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر غير مسبوقة، معربًا عن فخره بما تحقق على أرض الشركة بمدينة سفاجا، ومتمنيًا استمرار النجاح والتقدم في مشروعاتها المستقبلية.

وفي السياق ذاته، أكد مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن الشراكة مع هيئة قناة السويس فتحت آفاقًا جديدة لتوطين صناعة الوحدات البحرية الأكثر تعقيدًا والأكبر حجمًا، فضلًا عن الإسهام في إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة لدعم الصناعة الوطنية.

وأوضح الدجيشي أن هذه الشراكة أثمرت عن إنشاء شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، إلى جانب تعزيز القدرات والإمكانات الفنية والتصنيعية لشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وتطوير بنيتها التحتية، بما يمثل إضافة نوعية لمستقبل صناعة الوحدات البحرية في مصر.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر إلى أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تعتزم تسليم قاطرتين من طراز «عزم»، بقوة شد 90 طنًا، إلى شركة «نيري» الإيطالية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تستهدف تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي من خلال توقيع اتفاق قريبًا لتصدير أربع قاطرات أخرى، بالتوازي مع دراسة عدد من طلبات التعاقد الواردة من شركات أخرى، بما يعزز فرص انتشار المنتج البحري المصري في الأسواق الخارجية.