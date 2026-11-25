احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكولي تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وكل من وزارة الصحة ومؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، لتوفير وحدات غسيل كلوي متخصصة للأطفال وتطوير خدمات التشخيص عن بُعد. ووقع البروتوكول الأول عن الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، وعن الشركة المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، فيما وقع الثاني المهندس تامر المهدي والدكتورة هبة السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة ومستشفى أهل مصر ورئيس مجلس الأمناء، بحضور عدد من قيادات الطرفين.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الاتفاقيتين لا سيما توفير وحدات الغسيل الكلوي للأطفال، مشيرًا إلى ميكنة الوزارة للإجراءات وتعزيز حوكمة منظومة الصرف من خلال ربط وحدات الغسيل الكلوي لضمان وصول الخدمات لمستحقيها. وشدد على أهمية تخصيص مراكز متكاملة ومستقلة للغسيل الكلوي للأطفال نظرًا لاحتياجاتهم الخاصة، مستهدفًا توفير مراكز مجهزة بالكامل تمهيدًا لتعميم التجربة، كما أشاد بخبرات مؤسسة أهل مصر في علاج الحروق، مؤكدًا أهمية تنويع آليات تقديم الخدمات الصحية بما يتناسب مع احتياجات كل حالة، إذ يمكن لبعضها الاستفادة من الاستشارات الطبية عن بُعد دون الحاجة للتوجه للمستشفيات.

وأكد المهندس رأفت هندي حرص الوزارة على تشجيع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توظيف إمكاناتها التكنولوجية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق إتاحتها؛ لافتا إلى التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لربط مستشفيات الوزارة بالجامعية عبر تكنولوجيا الصحة الرقمية والتشخيص عن بُعد، بما ييسّر حصول المواطنين على الخدمات المتخصصة خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى جهود الوزارة لتطوير حلول مصرية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض.

وقال المهندس تامر المهدي إن هذه المبادرات تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة آلاف الأطفال وأسرهم، وتقدم نموذجًا عمليًا لتوظيف التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية في دعم الرعاية الطبية العاجلة عبر حلول رقمية مبتكرة، حيث تمثل الصحة الرقمية أحد المحاور ذات الأولوية في الاستراتيجية، مع توسيع الدور في قطاع الرعاية الصحية عبر حلول متكاملة تدعم مقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص.

وأعربت الدكتورة هبة السويدي عن تقديرها للدعم والتعاون المستمر، مؤكدة الانتهاء من تدريب الفرق الطبية والتمريضية وتأهيلها وفق أعلى معايير الرعاية والاستعداد لاستقبال أول حالة، معربة عن تطلعها إلى نجاح التجربة وتعميمها لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الحروق.

ويهدف البروتوكول الأول إلى تجهيز عدد من مستشفيات الوزارة بوحدات غسيل كلوي مخصصة للأطفال مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المالية والصحية عن أسر المرضى، ورفع كفاءة البنية الصحية وتقليل الضغط على المراكز المركزية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر الطبية عبر برامج تدريبية مستمرة. كما يهدف الثاني إلى الارتقاء بجودة الرعاية الطبية لمرضى الحروق عبر توظيف منظومة المصرية للاتصالات للصحة الرقمية (WE Health Cloud) في تقديم التشخيص عن بُعد والاستشارات المتخصصة بين مركز علاج الحروق بمستشفى ههيا المركزي ومستشفى أهل مصر بالقاهرة، بما يدعم سرعة التشخيص واتخاذ القرار العلاجي دون نقل المريض، إلى جانب حلول إدارة المنشآت والسجلات الطبية الإلكترونية والأشعة والمعامل والتحليلات.