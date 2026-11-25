احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - بات مستقبل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، محل تساؤلات خلال الفترة الحالية، في ظل الأنباء المتزايدة حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع اهتمام أحد الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وكشف الصحفي اليوناني جورج تشاروشاس عن اهتمام نادي سيلتيك الاسكتلندي بالتعاقد مع إمام عاشور، خلال ميركاتو يناير المقبل، مشيرًا إلى أن النادي يتابع موقف اللاعب مع الأهلي عن كثب، تمهيدًا لاتخاذ خطوة رسمية بشأن ضمه.

سيلتيك يراقب موقف إمام عاشور مع الأهلي

وأوضح الصحفي اليوناني، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن سيلتيك يواصل متابعة تطورات وضع إمام عاشور داخل الأهلي، في ظل إمكانية التحرك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن النادي الاسكتلندي سبق أن تواصل مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، للاستفسار عن إمكانية ضم لاعب الوسط المصري، لكنه اتجه في النهاية للتعاقد مع ميكا باور، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

هيثم حسن كلمة السر في انتقال إمام عاشور إلى أوروبا

وأشار تشاروشاس إلى أن العلاقة القوية التي تجمع إمام عاشور بمواطنه هيثم حسن، لاعب سيلتيك وزميله في منتخب مصر، قد تكون أحد العوامل التي تشجع لاعب وسط الأهلي على خوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب الأوروبية.

ويمثل اهتمام سيلتيك فرصة محتملة أمام إمام عاشور للانتقال إلى الكرة الأوروبية، حال التوصل لاتفاق بين الناديين خلال الميركاتو الشتوي، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرات دولية ومشاركات مهمة مع منتخب مصر.

تراجع مشاركة إمام عاشور يثير الجدل حول مستقبله

وتأتي هذه الأنباء في وقت يواجه فيه إمام عاشور تساؤلات بشأن مستقبله مع الأهلي، بعدما تراجع دوره في حسابات الفريق خلال الموسم الحالي، وسط حديث عن انخفاض مستواه ووجود أزمات تتعلق بالانضباط والسلوك خارج الملعب.

كما شهدت الفترة الأخيرة غياب اللاعب عن بعض المباريات، إلى جانب ظهوره على مقاعد البدلاء في مناسبات أخرى، وهو ما زاد التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الأحمر خلال يناير المقبل.