فوز ريال مدريد وتعادلان لسيتي وأرسنالواصل ريال مدريد حصد العلامة في دوري أبطال أوروبا بتسجيله الفوز الخامس على التوالي وهذه المرة على حساب إيندهوفن الهولندي بخمسة أهداف لهدف مساء الثلاثاء، بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً بهدف، وبذلك انفرد الفريق الملكي بالصدارة بفارق 3 نقاط أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان الذي يلتقي روما الإيطالي اليوم.

وانتهى الشوط الأول في برنابيه بتقدم منطقي لإيندهوفن بهدف جاء من علامة الجزاء (32) بتوقيع القائد إيفان بيريسيتش ذلك أن الفريق الهولندي أهدر عدداً من الفرص على حين غابت الفاعلية عن الفريق الملكي أمام منطقة جزاء الضيوف، ومع بداية الثاني أدرك فالفيردي التعادل عبر تسديدة قوية أرضية من تمريرة ذكية لأردا غولر (50) ولعب الحارس (التشيكي) لإيندهوفن ماتي كوفاش دوراً في تأجيل التقدم المدريدي بالتصدي لكرتي مبابي ثم بيلنغهام (طائراً)، وكل ذلك من قبل الدقيقة 55، وفي الدقيقة 60 جاء الهدف المنتظر للريال عبر تسديدة رائعة للإنكليزي جود بيلنغهام، وما هي إلا دقائق قليلة حتى أنهى مبابي حكاية صمود الهولنديين بعد استغلال غولر خطأ دفاعي فادح ومرر نحو الفرنسي الذي عاد وسجل الرابع (84) وبه عادل أناستاسيوس دوفيكاس (كومو) في صدارة هدافي النسخة الحالية، واختتم فينيسيوس بالهدف الخامس (87).

وخرج كل من الأرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان بتعادل مخيب على أرضيهما، فالأول تعادل مع دورتموند الألماني بهدف لمثله علماً أنه تقدم عبر جيوكيرس (10) قبل أن يتلقى التعادل من ماكسيمليان بيير(55)، أما السيتي فقد تأخر مرتين أمام نابولي الإيطالي عبر هويلوند ونوا لانغ لكنه عاد في المرتين عبر أيوب بوعد وريان شرقي، وبهاتين النتيجتين رفع الآرسنال رصيده إلى 11 نقطة مقابل 10 نقاط للسيتي على حين رفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط بينما اكتفى نابولي بثلاث نقاط.

وفاز لايبزيغ الألماني على ضيفه لنس الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف وكذلك فاز بورتو البرتغالي على فينيورد الهولندي بهدف فرفع الفائزان رصيدهما إلى 6 نقاط.

وخرج كومو الإيطالي بفوز صعب على ضيفه آيك أثينا اليوناني بهدف يتيم سجله لويس ميلا (57) وبذلك رفع كومو رصيده إلى 12 نقطة، وحقق ريال بيتيس الإسباني فوزاً جديراً في أرض سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بهدفين سجلهما خوان هيرنانديز (43 و57) ليرفع بيتيس رصيده إلى 12 نقطة محتلاً المركز الرابع متأخراً عن كومو بفارق الأهداف مؤقتاً بينما بقي سلوفان الوحيد دون أي نقطة.

وكان غلطة سراي التركي فاز على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي بهدف فعادله بالنقاط (9 نقاط لكل منهما) ليصبح الفيلانز مهدداً بالتراجع خارج الثمانية الكبار بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، وتغلب بودوغيلمت النرويجي على لاسك لينز النمساوي بالنتيجة ذاتها فرفع رصيده إلى 7 نقاط مقابل 6 نقاط للخاسر.