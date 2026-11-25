احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "مباحث الإنترنت" القبض على موظف بإحدى الشركات ، لاتهامه بابتزاز صاحب العمل والتشهير به، بعد فبركة صور خادشة للحياء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية، في محاولة لإجباره على الاستجابة لطلباته.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم صاحب الشركة ببلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 12 سبتمبر الماضى، اتهم فيه أحد العاملين كان يعمل في شركته، بابتزازه إلكترونيا، بعدما فوجئ بتداول صور مفبركة منسوبة إليه وإلى خطيبته، جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع غير أخلاقية بهدف الإساءة إلى سمعته والتشهير به.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لمباحث جرائم الانترنت صحة البلاغ، وتبين أن المتهم ويدعى يوسف محمد، استخدم الصور المفبركة وسيلة للضغط على صاحب العمل وابتزازه، من خلال إعادة نشرها والتهديد بفضحه أمام المحيطين به. واضافت التحريات أن المتهم عمل في الشركة لمدة شهر فقط، ولم تتوقف تهديدات الموظف عند حدود التشهير الإلكتروني، بل امتدت إلى تهديدات مباشرة عبر الهاتف، ورسائل الواتساب، توعد خلالها صاحب الشركة بتحطيم سيارته ومكتبه، مطالبا إياه بالحذر على نفسه، ومرددا عبارات تهديد من بينها أن لديه أقارب يعملون في أماكن قيادية وتنفيذية، وأنه لا يخشى أحدا.

اصدر مدير النيابة المستشار عمر المسلمى قرارا بضبط واحضار المتهم وعلى اثره ، تمكنت مباحث الإنترنت من ضبط المتهم، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق، للوقوف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة