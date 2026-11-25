احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه بي موللر – ميرسك»، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجموعة العالمية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وحضر اللقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ورباب بولس، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة، وهاني النادي، ممثل مجموعة ميرسك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع مجموعة ميرسك، والتي تشمل مجالات النقل البحري وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية والتدريب والتأهيل وخدمات السلامة.

وأشاد الرئيس بالمشروعات المتعددة التي تنفذها المجموعة في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تعميق التعاون الاستثماري معها، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص ومزايا استثمارية واعدة.

كما وجه فخامة الرئيس الشكر للمجموعة على جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.



ميرسك: قناة السويس المسار المفضل لشبكتنا العالمية

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا لأنشطة المجموعة في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد كليرك أن قناة السويس تظل المسار المفضل لشبكة ميرسك العالمية، معلنًا استئناف الشركة بالفعل عملياتها عبر قناة السويس والبحر الأحمر، والعمل على استكمال عودة كامل شبكتها وخدماتها إلى هذا المسار خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتوازي مع استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأشار إلى خطط المجموعة لزيادة حمولات السفن وتوسيع أسطولها، بما ينعكس على زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الرئيس التنفيذي بالدور المصري والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقرار ميرسك استئناف عملياتها عبر قناة السويس، مشيرًا إلى ما تتمتع به السفن العابرة للممر الملاحي من أمان وعدم تعرضها لأي تهديدات.



فرص جديدة للتعاون في الموانئ وإعادة تدوير السفن

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك تطلع المجموعة إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق لاستكشاف فرص استثمارية إضافية في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المتكاملة، إلى جانب صناعة إعادة تدوير السفن.

وأوضح أن هذه المجالات تمثل فرصًا لتعزيز المصالح المشتركة ودعم خطط التنمية المستدامة.

وشدد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأهمية التي توليها مصر لضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية المكثفة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لاحتواء التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية وانتظام حركة التجارة العالمية وسلامة سلاسل الإمداد، مشددًا على أن الدولة المصرية ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح أعمال واستثمارات مجموعة ميرسك في السوق المصري.

ويعكس اللقاء توجه مصر نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقناة السويس في دعم حركة التجارة الدولية، وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للنقل البحري والخدمات اللوجستية.