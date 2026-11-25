العدو يستهدف 7 محافظات بـ72 غارةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 72 غارةً جويةً وصاروخًا.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة والحديدة وإب ولحج من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن بلغت خمسة آلاف و720 غارة جوية وصاروخًا.