احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين "البريد المصري" وشركة "إيركايرو"، لإتاحة خدمات حجز وإصدار تذاكر الطيران عبر مكاتب البريد المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور؛ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع عقد الاتفاقية كل من؛ السيدة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، والسيد/ حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إير كايرو.

وعقب التوقيع، أكدت السيدة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، أن توقيع اتفاقية مع شركة إيركايرو يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة الوطنية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى حرص البريد المصري على تطوير وتنويع حزمة خدماته، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، ويعزز دوره كمؤسسة خدمية متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.

وأضافت "الباز" أن إتاحة خدمات حجز وإصدار تذاكر الطيران من خلال مكاتب البريد تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعكس توجه البريد المصري نحو تعظيم الاستفادة من بنيته التحتية والتكنولوجية وانتشاره الجغرافي الواسع، لتقديم خدمات جديدة وأكثر سهولة ومرونة، خاصة في المحافظات والمناطق النائية، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب السيد/ حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، عن سعادته بتوقيع الاتفاق مع البريد المصري، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق خدمات الشركة وتعزيز انتشارها، من خلال الاستفادة من شبكة مكاتب البريد المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية وثقة كبيرة لدى المواطنين، بما يتيح تيسير خدمات حجز وإصدار تذاكر الطيران، ويجعلها أكثر قربًا وإتاحة لمختلف شرائح المواطنين.

وأضاف "شريف" أن هذه الشراكة تأتي بالتوازي مع خطط إيركايرو للتوسع في شبكة رحلاتها الجوية، وزيادة الوجهات والأسواق الدولية التي تخدمها، وتعزيز الربط بين المدن المصرية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الشركة لا تقتصر على زيادة عدد الرحلات والوجهات، وإنما تستهدف أيضًا تطوير تجربة العملاء وتيسير حصولهم على الخدمات، لافتًا إلى أن تنفيذ الاتفاقية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بما يسهم في تطوير تجربة السفر وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الشركة، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات جوية تنافسية تصل إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبموجب الاتفاق، سيتم إتاحة خدمات حجز وإصدار تذاكر رحلات "إيركايرو" من خلال المنظومة الإلكترونية بمكاتب البريد المصري، بما يوفر قناة إضافية وميسرة أمام المواطنين للحصول على خدمات السفر، وييسر إتمام إجراءات الحجز بالقرب من محل إقامتهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما يجسد هذا التعاون نموذجًا للتكامل بين قطاعي الطيران والخدمات البريدية، من خلال توظيف الإمكانات التكنولوجية والبنية التحتية والانتشار الجغرافي للمؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول الخدمي.