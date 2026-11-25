"سنرد بالمثل".. صنعاء تحذّر بريطانياأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الإجراءات العدائية البريطانية أتت بغرض شرعنة الجرائم اليومية التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، إلى أن التحرك البريطاني المكشوف يأتي بعد الفشل السعودي الذريع في احتلال اليمن ومصادرة حريته واستقلاله.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت ونحن على مشارف الاحتفال في 30 من نوفمبر بذكرى طرد آخر محتل بريطاني من الأراضي اليمنية لتعيد للذاكرة اليمنية الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا في اليمن طوال فترة الاحتلال، وتعيد للذاكرة البريطانية أن مشاريع السيطرة والهيمنة والاستعمار ومصادرة حريات الشعوب ولّت إلى غير رجعة.

كما أكدت أن أي خطوة عدائية بريطانية ستلحق الضرر بالشعب اليمني ستواجه بالمثل.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول "نؤكد للسعودي أن لا بريطانيا ولا غيرها ستخرجه من المأزق الذي أوقع نفسه فيه وأن الحل الوحيد يتمثل في إنهاء عدوانه وحصاره على اليمن".