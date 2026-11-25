احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، تناول رئيس مجلس الوزراء عددا من الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقبال سيادته السيد رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، وتناول عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي لما شهده اللقاء من تأكيد دعم مصر للسودان الشقيق، والتزام مصر بدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان، ورفضها وإدانتها أي محاولات تستهدف النيل من أمنه أو من مؤسساته الوطنية.

وفي إطار ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لتأكيد الجانب السوداني على أهمية الدور المصري في إطار جهود التعافي وإعادة إعمار السودان، مع الاستفادة في هذا الخصوص من خبرات الشركات المصرية في المجالات المختلفة، بما في ذلك مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل. وتعقيبا على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على أتم الاستعداد للمشاركة في هذه الجهود مع السودان الشقيق.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي استقبال فخامة الرئيس للسيد/ علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في زيارته الرسمية الأولى لمصر، وما شهده هذا اللقاء المثمر من تأكيد عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية مواصلة العمل على تنميتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، فضلا عن إعادة تأكيد موقف مصر الداعم للعراق في صون سيادته ووحدته ومقدرات شعبه، لا سيما في ظل الظرف الإقليمي الراهن. واتصالا بذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق وترؤسهما معا أعمال الدورة الرابعة من اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء، والتي شهدت توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات وقطاعات تمثل اهتماما مشتركا، ومن شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كما تطرق رئيس الوزراء للقاء فخامة رئيس الجمهورية مع السيد/ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وما تناولته المباحثات الثنائية من تطورات عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، إضافة للتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشاركته في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر ٢٠٢٦، والذي أقيم برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير". وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن التحولات التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير، بقيادة فخامة الرئيس في مسارات التنمية، انطلقت من رؤية شاملة تربط بين تحديث البنية الأساسية، وتطوير المؤسسات، والاستثمار في الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الجهود المبذولة في تنظيم فعاليات هذا الحدث المهم، الذي اعتبره يمثل فرصة لمشاركة ما تعلمته مصر من تجربتها في الحماية الاجتماعية، ومواصلة تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم في هذا الشأن.