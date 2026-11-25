احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 03:33 مساءً -

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي للسلام بكافة مراحلها، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة للمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذراً من خطورة المساعي الرامية إلى فرض أمر واقع على الأرض وتقويض فرص تجسيد حل الدولتين، ومشدداً على رفض مصر الكامل لأية محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الدينية في القدس.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتكثيف جهود الحوار الوطني، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.