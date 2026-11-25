احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - ترحب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالزيارة الميدانية التي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة وعضو مجلس الشيوخ، لوفد يضم 30 طالبًا وطالبة من كليات القانون وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، إلى مقر مجلس الشيوخ.

وتشيد التنسيقية بدور الجامعة في الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف عن قرب على مؤسسات الدولة، ودور المؤسسات التشريعية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.

شملت الزيارة التعرف على الإجراءات البرلمانية، وحضور جانب من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى لقاء المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، والمستشار أحمد الغنام، الأمين العام للمجلس.

وتعكس الزيارة أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الطلاب والمؤسسات الوطنية، بما يثري معارفهم الأكاديمية بالخبرات العملية، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة الفاعلة في المجتمع.