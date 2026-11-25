الدولار يعاود الإرتفاعواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه خلال تعاملات اليوم، مقتربا من أعلى مستوى له في 20 شهرا، مدعوما بتجدد التفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت واصلت فيه العملات الرئيسية مواجهة ضغوط أمام العملة الأمريكية.

ومقابل الدولار، استقر اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من 18 شهرا عند 1.0907 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المئة خلال تعاملات الليلة الماضية، في حين واجه الجنيه الإسترليني صعوبة مماثلة في التعافي من أدنى مستوى له في عام، ليسجل في أحدث التعاملات 1.3037 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 104.32 نقطة، بعد أن سجل ذروة بلغت 104.53 نقطة في الجلسة السابقة.

وتراجع الين الياباني قليلا إلى 159.06 ين للدولار في بداية الجلسة الآسيوية، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 0.6627 دولار.

وبالمثل، تحرك الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5450 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له في 17 عاما، والذي سجله أمس الاثنين عند 0.5434 دولار.