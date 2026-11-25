الدكتوراه للباحثة لطيفة الفقيه من كلية الإعلام بجامعة صنعاءفي إنجاز أكاديمي جديد، نالت الباحثة لطيفة محمد أحمد الفقيه درجة الدكتوراه من قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة صنعاء، عن أطروحتها الموسومة بـ«مصداقية صحافة الفيديوجراف في مواقع القنوات الفضائية الإخبارية واتجاهات الإعلاميين اليمنيين نحوها – دراسة مسحية».

وتناولت الأطروحة موضوعًا حديثًا ومعاصرا في مجال الإعلام الرقمي، تمثل في رصد وتحليل معايير مصداقية صحافة الفيديوجراف في المواقع الإخبارية للقنوات الفضائية، في ظل تزايد الاعتماد على هذا القالب الصحفي داخل المؤسسات الإعلامية. وركزت الدراسة على طبيعة المحتوى الذي تقدمه، ومدى التزامه بالمعايير المهنية للمصداقية، إلى جانب تقييم مستوى ثرائه الإعلامي، ومدى تحقيق التوازن بين جاذبية العرض البصري وسرعة نقل المعلومات، والالتزام بمعايير الدقة والموضوعية والحياد والتوازن والشمولية. كما بحثت مدى إدراك الإعلاميين لسهولة استخدام هذا القالب المستحدث والاستفادة منه، وانعكاس ذلك على نواياهم السلوكية في توظيفه ضمن ممارساتهم المهنية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور حسن عبدالله دجرة، ممتحنًا خارجيًا ورئيسًا للجنة، والأستاذ الدكتور عبدالباسط محمد الحطامي، ممتحنًا داخليًا، والأستاذ الدكتور أحمد محمد عبدالله العجل، مشرفًا على الأطروحة.

من جانبها، أشادت لجنة المناقشة بالأطروحة والجهد العلمي الذي بذلته الباحثة في إعدادها، مؤكدةً حداثة موضوعها وأهميته العلمية والمجتمعية، كما أوصت بطباعتها وتداولها بين الجامعات والمراكز البحثية، لما تمثله من إضافة علمية في مجال الإعلام الرقمي؛ كونها من أوائل الدراسات التي تتناول صحافة الفيديوجراف بوصفها قالبًا صحفيًا رقميًا مستقلًا، لا يقتصر تقييمه على الجوانب الفنية والتقنية، بل يشمل الجوانب المهنية المرتبطة بمصداقية المحتوى وثرائه الإعلامي، ومدى إدراك الإعلاميين له وتقبلهم وتبنيهم في الممارسة المهنية.

وبناءً على ما توصلت إليه الدراسة، أوصت الباحثة المعنيين في مواقع القنوات الفضائية اليمنية بالاهتمام بالإنتاج البرامجي، وتخصيص مساحة ضمن خرائطها البرامجية لهذا النوع من الفيديوهات، باعتباره تقنية إعلامية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية في وسائل الإعلام والاتصال.

هذا وشهدت جلسة المناقشة حضورًا لعدد من الأكاديميين والإعلاميين والباحثين وطلبة الإعلام، إلى جانب زملاء الباحثة والمهتمين بالبحث العلمي في اليمن.