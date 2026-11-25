احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - المستشار هاني حنا: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لإدارة الاقتصاد وصنع القرار.. و«المنظومة الوطنية للبيانات» تلتقي مع رؤية المجلس

المستشار هاني حنا: «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات» تعكس التقاء رؤية الحكومة مع الدراسة المقدمة

وزير شئون المجالس النيابية: توصيات «الشيوخ» محل اهتمام بالغ من الحكومة.. ونتابع تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور كلا من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة.

وقد وافق المجلس علي دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وأحال رئيس مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة، إلى رئيس الجمهورية، متضمناً نتائج الدراسة وتوصياتها، وما شهدته الجلسات العامة من مناقشات موسعة للنواب وردود الوزراء المعنيين.

وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها دراسة إصدار قانون لإنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي ومكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، إلى جانب إنشاء وحدات للتحليل داخل الوزارات والجهات الاقتصادية، مع تحديد تبعيتها واختصاصاتها، وضمان الاستقلال الفني للمكتب في إعداد مناهجه ومخرجاته.

في السياق، أكد المستشار هاني حنا، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا تقنيًا، بل أصبح ركيزةً أساسيةً تعيد تشكيل أساليب إدارة الاقتصاد وصنع القرار حول العالم، مشددًا على حرص الحكومة الكامل على استكشاف آفاقه وتطويع إمكاناته بما يخدم الصالح العام، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتوجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز قدرة الدولة على استشراف المستقبل في ظل ظروف اقتصادية مليئة بالتحديات منشؤها التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة وتشابك الأزمات.

ووجه معالي الوزير، باسمه وباسم الحكومة، خالص الشكر والتقدير لمجلس الشيوخ وللجنة المشتركة على تقريرها القيّم، مثمنًا ما بذلته اللجنة من جهد مقدر، وما اتسمت به أعمالها من جدية في الدراسة وعمق في البحث.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن مناقشة تقرير اللجنة تتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، التي تضم جميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، وتدعمها أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، ومن بينها منصة للسيناريوهات والتنبؤات الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك يعكس التقاء رؤية الحكومة مع كثير مما تطرحه الدراسة