احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، بدء سامي قمصان مهمته مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار التغييرات الفنية التي يشهدها الفريق عقب رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي عبر منصتي «إكس» و«فيسبوك» بيانًا مقتضبًا أعلنت خلاله تولي قمصان المهمة، وجاء فيه: «سامي قمصان يبدأ مهمته مع الأهلي».

وجاء قرار الاستعانة بسامي قمصان عقب رحيل الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق، إثر الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتولى قمصان المسؤولية الفنية للفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، على أن يستمر ضمن الجهاز الفني المنتظر تشكيله تحت قيادة المدرب الجديد.

وشهدت عودة قمصان إلى الأهلي تنسيقًا بين إدارتي الناديين، بعدما جرت اتصالات هاتفية بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، الذي وافق على رحيل المدرب من أجل تولي المسؤولية الفنية للفريق الأحمر.

وبذلك يبدأ سامي قمصان مرحلة جديدة مع الأهلي، في انتظار حسم ملف المدير الفني الأجنبي، الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.