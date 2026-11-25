قصف يمني لمصفاة رأس تنورة والمركز المالي للعدوانأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في العمق السعودي في إطار الرد على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا وجرائمه بحق الشعب اليمني ومنها استهدافه لحافلات نقل وشاحنات المواطنين بمديرية المقاطرة في محافظة لحج وغيرها من الجرائم في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وتسببت في نشوب الحرائق فيها.

وذكر أن العملية الأخرى استهدفت المركز المالي في مدينة عبدالله الاقتصادية في عاصمة العدو السعودي الرياض على ثلاث مراحل وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله وخلفت أضرارا كبيرة.

وقال العميد سريع "إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها دفاعا عن شعبنا وبلدنا وستعمل على إيلام هذا العدو المجرم قاتل الأطفال والنساء بكل الوسائل المتاحة والممكنة مستعينة في ذلك بالله عز وجل ومتوكلة عليه نعم المولى ونعم النصير".

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا.