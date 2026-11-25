احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 11:21 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية عن بدء سداد باقي تكاليف رسوم حج القرعة لعام 1448هـ / 2027م، في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك على النحو التالي:

مواعيد وأماكن سداد الرسوم

يبدأ سداد باقي تكاليف رسوم الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي، ومصر، والقاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»)، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 25/11/2026م وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/12/2026م.

قيمة التكاليف وشروط وضوابط السداد

تقدر قيمة باقي تكاليف رسوم الحج بمبلغ وقدره 163 ألف جنيه (مائة وثلاثة وستون ألف جنيه فقط) لكل فائز على حدة دون تذكرة السفر بالطائرة (جارٍ تحديدها فيما بعد)، فيما عدا حالات (كبار السن، وذوي الهمم «ومرافقيهم الوجوبيين») يكون السداد لهما معاً. ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة حج القرعة بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية، ويعتبر عدم سداد تلك التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.