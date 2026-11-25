احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة فى شبه جزيرة سيناء، قام اللواء أ ح هشام فتحى شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بجولة تفقدية شملت عدداً من المشروعات التنموية والمنشآت الخدمية ودور العبادة بنطاق المسئولية بشبه جزيرة سيناء.

وشملت الجولة التفقدية متابعة تنفيذ عدد من التجمعات التنموية ومراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، فضلاً عن أعمال التطوير بمستشفى نويبع وآخر المستجدات الإنشائية الخاصة بمستشفى دهب، إلى جانب تفقد مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين والذى يعد واحداً من أهم مشروعات السياحة الدينية فى الشرق الأوسط.

وعلى هامش الجولة عقد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لقاءاً مع اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ حيث بحثا أساليب التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتذليل المعوقات التى تواجه إستكمال المشروعات القومية والتنموية الجارية.

من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على دورها فى حفظ الأمن والإستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، فضلاً عن إسهاماتها المتواصلة فى دعم جهود البناء والتنمية وتنفيذ كافة المشروعات القومية بسيناء.

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب على الدعم المستمر الذى تقدمه القوات المسلحة لتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق التنمية المستدامة بسيناء ، مؤكداً على أهمية إستمرار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى سيناء.

617e9c90-3e54-42ad-8196-e018ffe77fe5



