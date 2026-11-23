احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - بدأت منذ قليل، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في العاصمة الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، و بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وتنظم فعاليات المنتدى وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء وبمشاركة نحو 400 شخصية من المسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، ولفيف من الوزراء.

برعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. انطلاق المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بالعاصمة الجديدة

وتتناول جلسات المنتدى مجموعة من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، واستدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعالة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، فضلًا عن الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.

400 شخصية دولية في العاصمة الجديدة لمناقشة مستقبل الحماية الاجتماعية

ويناقش المنتدى آليات التمويل المبتكر، والتحويلات النقدية الموجهة لدعم الطفولة المبكرة والتغذية، والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، وتطوير نظم الاقتصاد الرعائي، ودعم المسنين وذوي الإعاقة،إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والريفي، وتعزيز سبل العيش، والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، وبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية القادرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات المستقبلية.

وتمثل النسخة الأولى من المنتدى الدولي خطوة مهمة نحو ترسيخ منصة دولية متخصصة تنطلق من مصر، وتجمع صناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية لمناقشة مستقبل الحماية الاجتماعية، وتبادل الرؤى حول بناء منظومات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

كما أنه على هامش المناقشات السياسية والفنية للمنتدى، سيُقام معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة أكثر من 30 عارضًا يقدمون مجموعة متميزة من المنتجات التي تعكس أصالة التراث المصري وثراءه، وذلك تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

ويسلط المعرض الضوء على الترابط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي وسبل العيش المستدامة، من خلال إبراز الفرص الاقتصادية الناتجة عن دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.