احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية، بما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمنها واستقرارها.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.