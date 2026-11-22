احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 02:25 مساءً -

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، برئاسة المستشار أشرف عيسى، نتائج الانتخابات التي أُجريت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، لاختيار شاغلي المقاعد المخصصة بالمكتب التنفيذي، وذلك عقب الانتهاء من عملية التصويت وفرز الأصوات.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من:

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: فوز الأستاذ محمد عبد العليم داود بواقع 29 صوتًا.

منصب السكرتير العام: فوز الدكتور ياسر الهضيبي بواقع 25 صوتًا.

مناصب نواب رئيس الحزب (5 مقاعد): فوز كل من:

* طارق عبد العزيز بواقع 48 صوتًا.

* حازم الجندي بواقع 47 صوتًا.

* شريف حمودة بواقع 38 صوتًا.

* حسين منصور بواقع 37 صوتًا.

* إيهاب عبد العظيم بواقع 35 صوتًا.

مناصب مساعدي السكرتير العام (6 مقاعد): فوز كل من:

* كاظم فاضل بواقع 48 صوتًا.

* هاني أباظة بواقع 44 صوتًا.

* محمد فؤاد بواقع 40 صوتًا.

* أنور بهادر بواقع 40 صوتًا.

* مارجريت عازر بواقع 40 صوتًا.

* محمد عبد الجواد فايد بواقع 34 صوتًا.

منصب أمين الصندوق: فوز إبراهيم المليجي بواقع 48 صوتًا.

منصب أمين الصندوق المساعد: فوز الدكتورة أمل رمزي بواقع 31 صوتًا.

عضوية المكتب التنفيذي (4 مقاعد): فوز كل من:

* حمادة بكر بواقع 41 صوتًا.

* عادل التوني بواقع 40 صوتًا.

* إبراهيم صالح بواقع 40 صوتًا.

* محمد الزاهد بواقع 40 صوتًا.

وجرت الانتخابات بنظام الاقتراع السري المباشر، وفقًا للضوابط التي أقرتها اللجنة المشرفة، مع قصر حق التصويت على أعضاء الهيئة العليا أصحاب الحق في الانتخاب والحاضرين بشخصهم، دون السماح بالتصويت بالتوكيل أو التفويض.

وتولت اللجنة الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، ومطابقة أوراق الاقتراع مع كشوف الحضور، وفرز الأصوات بحضور من يرغب من المرشحين أو مندوبيهم، وإثبات النتائج تفصيلًا في محاضر رسمية.

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرار رقم (291) لسنة 2026، بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي، برئاسة المستشار أشرف عيسى، وعضوية المستشار بهجت الحسامي والمستشار محمد السحيمي.