احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن التوقعات المناخية لشتاء 2026/2027 تشير إلى اتجاه نحو ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة في أجزاء واسعة من أوروبا وحوض البحر المتوسط، بالتزامن مع تباين متوقع في معدلات سقوط الأمطار بين المناطق المختلفة.

وأشار فهيم إلى أن مخرجات النموذج الموسمي الأوروبي (ECMWF) للفترة من ديسمبر إلى فبراير تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بنحو 1.4 إلى 1.6 درجة مئوية في مناطق من شبه الجزيرة الإيبيرية ووسط أوروبا وحوض البحر المتوسط.

فرص أكبر لسقوط الأمطار في غرب ووسط أوروبا

وأضاف أن التوقعات تشير إلى فرص أكبر لسقوط الأمطار في غرب ووسط أوروبا، مقابل اتجاه لانخفاضها في أجزاء من جنوب البحر المتوسط، موضحًا أن نسبة اتفاق أعضاء النموذج تتراوح بين 50 و70%، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه المؤشرات بحذر وعدم اعتبارها توقعات نهائية.

ولفت إلى أن بعض التقديرات المناخية الأخرى تطرح احتمالات لحدوث موجات برودة خلال يناير، يعقبها طقس أكثر اعتدالًا واضطرابًا خلال فبراير، بما يؤكد أن الاتجاه العام نحو الدفء لا يمنع حدوث تقلبات جوية قصيرة وحادة.