احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، نقلاً عن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أن طهران بدأت رسميًا اتخاذ إجراءات قانونية دولية لرفع دعاوى قضائية بتهم ارتكاب "جرائم حرب" ضد إيران، وذلك أمام محاكم في أربع دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة.

ما التهم الموجهة من إيران إلى إدارة ترامب؟ واتهم المسؤول الإيراني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية بشكل صارخ، مشيرًا إلى أن استهداف القادة والمسؤولين داخل منازلهم وبين أفراد عائلاتهم يمثل خرقًا فاضحًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ووصف مساعد الرئيس الإيراني تلك العمليات بأنها "أعمال تتسم بالجبن والعدوان"، مؤكدًا مضي بلاده قدمًا في مسار الملاحقة القضائية الدولية.