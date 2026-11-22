احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 317، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي إطار جهوده المتواصلة لتلبية احتياجات القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت بأكثر من 44 ألفا و920 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 464 خيمة، و26 ألفا و270 بطانية؛ لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

كما حملت القافلة 317 من «زاد العزة» أكثر من 3,445 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت: أكثر من 2,147 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 707 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، إلى جانب أكثر من 591 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.