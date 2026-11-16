الأمين العام لـ «الأعلى للشئون الإسلامية» يشارك في مراسم تنصيب رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - شارك الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس، في مراسم تنصيب رئيس العلماء والمفتي العام الجديد بدولة البوسنة والهرسك، سماحة الأستاذ الدكتور نجاد غرابوس.

وجاءت مشاركة الأمين العام في هذه المراسم الرسمية الكبرى؛ تأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة البوسنة والهرسك، وتجسيدًا لرسالة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية العالمية في مد جسور التواصل والتعاون مع القيادات والمؤسسات الدينية والإسلامية في مختلف دول العالم، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

ونقل الدكتور أحمد نبوي، خلال اللقاءات والمراسيم، تهنئة وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري لسماحة المفتي العام الجديد الأستاذ الدكتور نجاد غرابوس بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع، ورجاءه بالتوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك بالبوسنة والهرسك.

وفي ذات السياق، أجرى الأمين العام زيارة رسمية إلى مقر مجلس العلماء، وذلك بحضور سعادة السفير وليد حجاج، السفير المصري في دولة البوسنة والهرسك؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك وتوطيد أواصر العلاقات العلمية والدينية والثقافية بين الجانبين، ودعم الجهود الرامية لمد جسور التفاهم والتقارب الحضاري.

وأكد الأمين العام حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تعزيز أواصر التعاون العلمي والديني والثقافي مع المشيخة الإسلامية والمؤسسات الأكاديمية والدينية في البوسنة والهرسك، وتبادل الخبرات والإصدارات العلمية، ودعم جهود بناء الوعي الرشيد.

من جانبه، أشاد سماحة رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك الدكتور نجاد غرابوس بالمشاركة المصرية الرفيعة، مثمنًا الدور الريادي لجمهورية مصر العربية وجهود وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري في دعم قضايا العالم الإسلامي ونشر منهج الوسطية والاعتدال عالميًّا.