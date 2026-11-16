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رئيس مجلس الوزراء: التوازن بين التكنولوجيا وحماية حقوق المبدعين ضرورة

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رئيس مجلس الوزراء: التوازن بين التكنولوجيا وحماية حقوق المبدعين ضرورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التحدى لا يتمثل فى الاختيار بين حماية الحقوق وتشجيع التكنولوجيا بل فى إطار بناء متوازن يتيح للتقدم التكنولوجى أن يزدهر مع صون الحقوق المشروعة للمبدعين وضمان استفادتهم العادلة من نتاجهم.

 

أضاف خلال حضور فعاليات المؤتمر الدولى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى سبتمبر 2022 للفترة من 2022 إلى 2027، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحديث الإطار التشريعى بما يواكب التطورات التكنولوجيا من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعى مع مراعاة مصالح المبدعين من مؤلفين وفنانين وناشرين ومنتجين وغيرهم إلى جانب البحث العلمى والابتكار.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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