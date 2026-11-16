بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.. اجتماع بمرسى علم لمتابعة تقنين أوضاع الدهابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - انعقد اليوم الاثنين، بمدينة مرسى علم، اجتماع لمتابعة ملف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة»، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل العربية، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي انطلقت من القاهرة الأسبوع الماضي، لبحث آليات تنظيم أوضاع العاملين في هذا القطاع، ووضع إطار يضمن دمج العاملين في النشاط غير المرخص بالمنظومة الرسمية، بما يسهم في حماية حقوقهم والحفاظ على ثروات الدولة من الذهب.

وجاء ضمن الحضور النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، وأحمد رسلان، النائب الأول لرئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والشيخ السيد الإدريسي، والنائب مصطفى بكري، لمتابعة ما تم التوصل إليه بشأن مبادرة تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب غير المرخص، وبحث الخطوات المقبلة لتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يضمن شمول جميع المستهدفين بالمبادرة.