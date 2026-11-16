منذ قليل .. انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذيى يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في ظل التوسع العمراني والاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.