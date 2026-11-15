الداخلية تكشف حقيقة احتجاز أسرة سيدة بأحد أقسام الأسكندرية دون وجه حق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن إدعاء القائمة على النشر بإحتجاز أسرتها بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية دون وجه حق وعدم تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 أكتوبر المنقضى، تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (والدة، وزوج الشاكية " مصابين بجروح قطعية متفرقة"، شقيقيها "مصابين بقطع بأوتار أصابع إيديهما، تم نقلهما لإحدى المستشفيات وإجراء عمليتين جراحيتين لهما بتاريخ 5 نوفمبر الجارى")، وطرف ثانى:(شقيق زوج الشاكية – والده "مصاب بجروح وكدمات" – وآخرين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول شقة سكنية قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابتهم المنوه عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "ما زالوا قيد الحبس" وبسؤال القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، أقرت بإدعائها للنيل من المشكو فى حقهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.