ولادة في الشارع بمدينة نصر.. الإسعاف يتدخل لإنقاذ أم ومولودتها (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 05:18 مساءً - تمكنت الأطقم الإسعافية من مساعدة سيدة على وضع مولودها وسط الشارع الطريق بالقرب من الحديقة الدولية بمدينة نصر.

البداية جاءت من اتصال هاتفي لأحد حراس العقارات يستغيث لنجدة سيدة بعد أن داهمتها آلام المخاض على الخط الساخن 123 الخاص بالاستغاثات والطوارئ.

ومباشرة وجهت غرفة القيادة والتحكم أقرب سيارة إسعاف لموقع الاستغاثة بتوجيهات واضحة مقتضبة (بسرعة في حالة ولادة في الشارع)، وعلى نفس الوتيرة أسرع المسعف بسيوني محمود ومحمود عبد الجليل صوب موقع السيدة، وهناك كانت أولى المفاجآت مع مشهد استثنائي غير مألوف لسيدة تفترش الشارع يحيط بها بعض المارة وسكان المنطقة، وطغى صوت صراخها وبكائها على صوت الحشد الذي أحاط بها، أفسح الحشد الغفير لرجال الإسعاف المكان وكأنهم تعلقوا بطوق نجاة لانتشال تلك السيدة من وسط الطريق ومن أوجاعها.

وهنا جاءت ثاني المفاجآت، للمسعفين، فالسيدة بدأت في الولادة بالفعل وتقلصت الاختيارات أمام المسعف بسيوني محمود، فلا سبيل لنقل السيدة صوب المستشفى في تلك الوضعية، وأصبحت الولادة في الشارع أمرًا محتومًا.

وكعادة المصريين توحدهم الشدائد ويلمع بريق معدنهم الأصيل في وجه الصعاب، أسرع البعض إلى إحضار عدد من الأغطية والبطاطين لخلق ساتر يحجز السيدة عن أعين الناس، وسارع المسعف بسيوني بتوجيه السيدة وإرشادها إلى الولادة بشكل طبيعي مع طمأنتها وتهدئتها.

وفي غضون لحظات معدودة كان بكاء المولودة يملأ ربوع المكان، وتنفس رجال الإسعاف الصعداء وبادر المسعف بسيوني بقطع الحبل السري بشكل آمن وسليم، ثم بادر بتجفيف الطفلة وتدفئتها ونقلها صوب سيارة الإسعاف هي والأم، واطمأن لاستقرار علاماتهما الحيوية، وأصر على اصطحابهما صوب مستشفى الدمرداش حيث خضع كل من الطفلة والأم لفحص طبي شامل للاطمئنان عليهما.