بسبب الشبورة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.وتحدد المناطق المتأثرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثيرات الشبورة على الطرق خلال الأيام المقبلة وعلى مدار الأسبوع، حيث تتأثر البلاد بفرص تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن خطورة الشبورة فى وصولها إلى حد الضباب في بعض المناطق لتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق من الساعة 2 فجراً إلى الساعة 10 صباحاً.

حالة الطقس الأحد 15 نوفمبر 2026

ويشهد اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، ​ طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد 15 نوفمبرالقاهرة

​العظمى 26

​الصغرى 17

​الإسكندرية

​العظمى 25

​الصغرى 16

​الإسماعيلية

​العظمى 27

​الصغرى 15

​مطروح

​العظمى 25

​الصغرى 15

​شرم الشيخ

​العظمى 30

​الصغرى 21

​أسوان

​العظمى 33

​الصغرى 17