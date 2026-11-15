نشكركم على متابعتكم خبر برعاية حمد الشرقي.. الفجيرة تحتضن انطلاق عروض مهرجان المسرح الخليجي بمشاركة 400 فنان وإعلامي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 نوفمبر 2026 12:54 مساءً - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، انطلقت مساء السبت 14 نوفمبر 2026، العروض المسرحية للدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح الخليجي، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 400 فنان وإعلامي وناقد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تظاهرة ثقافية وفنية تجمع أبرز التجارب المسرحية الخليجية على خشبة واحدة.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبتنظيم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وبمشاركة اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثقافي الخليجي، وتطوير الحركة المسرحية، وإتاحة مساحات جديدة للتفاعل وتبادل الخبرات بين الفنانين والمخرجين والكتاب والنقاد.

وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها تجمع ست تجارب مسرحية تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت، تتنافس على جوائز المهرجان، وتقدم رؤى فنية متنوعة تعكس تطور المسرح الخليجي وقدرته على تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية بأساليب درامية وإخراجية معاصرة.

الضنحاني: الفجيرة تفتح ذراعيها لمبدعي الخليج

وأكد سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أن استضافة دولة الإمارات للمهرجان تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ الثقافة ركيزة للتنمية وبناء الإنسان، وتعكس المكانة التي توليها الدولة للفنون باعتبارها جسراً للتواصل الحضاري والإنساني، ووسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز حضورها.

وقال الضنحاني: «برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعي الحركة الثقافية في الإمارة، تفتح الفجيرة ذراعيها لمبدعي الخليج، إيماناً بأن المسرح ذاكرة حية لشعوبنا، وصوت لوجدانها وتطلعاتها، ومساحة يلتقي فيها الإنسان بأحلامه وأسئلته».

وأضاف أن الطموح يتمثل في أن تشكل هذه الدورة إضافة نوعية إلى مسيرة المسرح الخليجي، وأن تمنح التجارب المتميزة حضوراً أوسع، والمواهب الجديدة فرصاً للتعلم والتألق، بما يسهم في بناء شراكات إبداعية يمتد أثرها إلى ما بعد انتهاء المهرجان.

وأشار إلى أن أهمية المهرجان تنبع من قدرته على جمع الطاقات المسرحية الخليجية في فضاء ثقافي مشترك، يتيح مناقشة التحديات التي تواجه الحركة المسرحية، واستكشاف سبل تطويرها، مؤكداً أن تكامل العروض والندوات الفكرية والورش التدريبية يمنح المشاركين فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التواصل بين الأجيال المسرحية المختلفة.

وأوضح الضنحاني أن احتضان الفجيرة لهذا الحدث يرسخ إسهام دولة الإمارات في دعم الثقافة الخليجية والعربية، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً للإبداع والحوار ووجهة تحتضن الفعاليات الفنية والثقافية الكبرى.

ستة عروض تتنافس على جوائز المهرجان

وافتُتحت العروض المسرحية مساء السبت 14 نوفمبر بالعمل الإماراتي «هير قرموش»، من تأليف الكاتب إسماعيل عبدالله وإخراج الفنان محمد العامري، على خشبة مسرح مركز الفجيرة الثقافي.

ويستمد العرض أحداثه من الذاكرة البحرية الإماراتية، مستحضراً عالم الغوص والبحث عن اللؤلؤ، من خلال حكاية تتناول صراع النواخذة على الثروة والنفوذ، وما ينشأ عنه من أطماع وشكوك ورغبة في الانتقام، في معالجة درامية تطرح تساؤلات حول أثر المصالح الشخصية في العلاقات الإنسانية والمجتمع.

واعتمد العمل على توظيف عناصر السينوغرافيا والإضاءة والحركة المسرحية والأهازيج المستوحاة من البيئة البحرية، لتقديم تجربة تجمع بين الموروث الشعبي والرؤية المسرحية المعاصرة.

وتتواصل العروض يوم الأحد 15 نوفمبر بالمشاركة البحرينية «الزوبعة خارج الفنجان»، تليها المسرحية السعودية «الصرام» يوم الاثنين 16 نوفمبر، ثم العرض العُماني «الوجه الآخر» يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، والمسرحية القطرية «قبة» يوم الأربعاء 18 نوفمبر، وصولاً إلى العرض الكويتي «ما ليس لي» يوم الخميس 19 نوفمبر.

وتقام العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح مركز الفجيرة الثقافي، وتعقبها ندوات نقدية عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، بمشاركة نقاد ومختصين يناقشون الجوانب الفنية والفكرية للأعمال المقدمة.

اليماحي: المهرجان منصة لتطوير التجارب المسرحية الخليجية

من جانبه، أكد سعادة ناصر اليماحي، مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن الدورة الحالية تكتسب أهميتها من جمع ست تجارب مسرحية خليجية تنطلق من جذور ثقافية مشتركة، وتتنوع في أساليبها الفنية والفكرية، بما يتيح للجمهور التعرف إلى التحولات التي يشهدها المسرح في المنطقة.

وأشار إلى أن الأعمال المشاركة تعكس قدرة المسرح الخليجي على التعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع، واستلهام الموروث الثقافي وتقديمه برؤى معاصرة، مؤكداً أهمية التعاون مع وزارة الثقافة واللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لإخراج دورة متميزة تعزز مكانة المهرجان بوصفه أحد أبرز الملتقيات المسرحية الخليجية.

برنامج ثقافي يجمع العروض والندوات والورش

ويقدم المهرجان، إلى جانب العروض المتنافسة، برنامجاً فكرياً وتدريبياً يتضمن ورشة متخصصة بعنوان «فنيات الكتابة المسرحية»، تقام خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر، وتهدف إلى تطوير مهارات التأليف المسرحي وتعزيز أدوات بناء النصوص الدرامية، وفتح المجال أمام المواهب الجديدة للاستفادة من خبرات المختصين.

كما يتضمن البرنامج ندوة فكرية بعنوان «النقد المسرحي من الانطباع إلى الرؤية الإبداعية»، تقام يومي 16 و17 نوفمبر في فندق دبل تري باي هيلتون، وتناقش دور النقد في تطوير التجربة المسرحية، وتحليل جماليات العروض، وتعزيز الحوار بين النقاد وصناع الأعمال الفنية.

وتشمل الفعاليات المصاحبة لقاءات واجتماعات مهنية تجمع ممثلي الفرق المسرحية الأهلية الخليجية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج والتأليف والإخراج والتدريب، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في إثراء المشهد المسرحي الخليجي.

الفجيرة تعزز حضورها عاصمة للإبداع المسرحي

وتعكس استضافة الفجيرة للمهرجان استمرار اهتمام الإمارة بدعم الفنون الأدائية والمشاريع الثقافية، وترسيخ موقعها على خريطة الفعاليات المسرحية الخليجية والعربية، من خلال توفير بيئة تجمع المبدعين وتتيح تقديم تجاربهم أمام جمهور متنوع من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

كما يشكل المهرجان فرصة لتعزيز الحضور الإعلامي للمسرح الخليجي، وتسليط الضوء على منجزاته الفنية، وتشجيع المواهب الشابة على الانخراط في العمل المسرحي، بما يسهم في استدامة الحركة الفنية وتطوير أدواتها وقدرتها على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وتستمر فعاليات الدورة الخامسة عشرة حتى يوم الجمعة 20 نوفمبر، حيث يقام الحفل الختامي عند الساعة السابعة مساءً على مسرح مركز الفجيرة الثقافي، ليسدل الستار على ثمانية أيام من العروض واللقاءات والأنشطة الثقافية، في حدث يجسد وحدة المشهد المسرحي الخليجي وتنوع تجاربه، ويؤكد دور دولة الإمارات في احتضان الإبداع وتعزيز جسور التواصل الثقافي بين شعوب المنطقة.